In fiamme un caravan parcheggiato in strada a Firenze

Firenze – In fiamme un autocaravan parcheggiato in strada, per motivi ancora da stabilire. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle in via della Casella a Firenze, per l'incendio del mezzo, che era regolarmente parcheggiato sulla pubblica via. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nell'episodio.

