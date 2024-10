«Il trial clinico mi ha resa disabile. E poi l’azienda mi ha abbandonata» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli Usa Brianne Dressen è rimasta invalida dopo i test: Astrazeneca le ha offerto solo 1.243 dollari. Laverita.info - «Il trial clinico mi ha resa disabile. E poi l’azienda mi ha abbandonata» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli Usa Brianne Dressen è rimasta invalida dopo i test: Astrazeneca le ha offerto solo 1.243 dollari.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cancro al polmone non a piccole cellule e carcinoma della cervice uterina. Ok di Aifa a cemiplimab - Via libera dall’AIFA a di cemiplimab – anticorpo completamente umano che ha come bersaglio il recettore del checkpoint immunitario PD-1 sulle cellule T – per alcuni pazienti con cancro al polmone non ... (quotidianosanita.it)

Terapia CAR-T nel Mieloma Multiplo: Innovazioni e Sfide nella Cura dei Pazienti - La terapia con cellule CAR-T rappresenta un importante progresso nel trattamento delle neoplasie ematologiche, tra cui il mieloma multiplo ... (dailyexpress.it)

Il corpo di Sammy Basso donato alla scienza: «Aiuterà a trovare una cura contro la progeria» - Contatto con il Centro per la donazione del Corpo dell’ateneo di Padova: la famiglia sta valutando. Il presidente del corso di Biologia:«Gli studi di Sammyhanno gettato le fondamenta per arrivare a un ... (corrieredelveneto.corriere.it)