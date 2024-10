Il Malawi appoggia Israele, legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la sua violentissima risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 Israele ha ricevuto l’appoggio diplomatico di pochi Stati al mondo. Uno di questi è il Malawi, Paese dell’Africa sud-orientale estremamente povero e senza sbocco sul mare. Nonostante le proteste interne e le critiche esterne, il suo governo ha sempre descritto Israele come un alleato di lungo corso e un vero amico. Solidarietà diplomatica Il Malawi ha dato il suo appoggio diplomatico in tutte le occasioni in cui ha potuto. Ad esempio per il voto all’ONU sulle risoluzioni per il cessate-il-fuoco o il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano e membro delle Nazioni Unite. Si è sempre astenuto o addirittura ha votato contro. Lo scorso aprile ha finalmente aperto un’ambasciata a Tel Aviv, dopo sessant’anni di rapporti ufficiali senza una presenza diplomatica in loco. Strumentipolitici.it - Il Malawi appoggia Israele, legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la sua violentissima risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023ha ricevuto l’appoggio diplomatico di pochi Stati al mondo. Uno di questi è il, Paese dell’Africa sud-orientale estremamente povero e senza sbocco sul mare. Nonostante le proteste interne e le critiche esterne, il suo governo ha sempre descrittocome un alleato di lungo corso e un vero amico. Solidarietà diplomatica Ilha dato il suo appoggio diplomatico in tutte le occasioni in cui ha potuto. Ad esempio per il voto all’ONU sulle risoluzioni per il cessate-il-fuoco o il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano e membro delle Nazioni Unite. Si è sempre astenuto o addirittura ha votato contro. Lo scorso aprile ha finalmente aperto un’ambasciata a Tel Aviv, dopo sessant’anni di rapporti ufficiali senza una presenza diplomatica in loco.

Il Malawi appoggia Israele - legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera - Governo irremovibile nonostante le critiche Il governo di Lilongwe non modificherà il suo corso filo-israeliano. Non siamo in nessun modo influenzati da nessuna potenza straniera e non facciamo quello che facciamo per avere dei benefici o per altro. Marcia di protesta dei musulmani I musulmani malawiani, guidati dall’Islamic Commission for Justice and Freedom (ICJF) stanno organizzando una ... (Strumentipolitici.it)

Il Malawi appoggia Israele - legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera - I critici parlano di condizioni di lavoro “disumane e degradanti” in un Paese permanentemente in guerra, nel quale i malawiani rischiano la vita. Il tasso di povertà è del 50% e l’economia malawiana è basata sull’agricoltura di sussistenza. Uno di questi è il Malawi, Paese dell’Africa sud-orientale estremamente povero e senza sbocco sul mare. (Api.follow.it)

Il Malawi appoggia Israele - legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera - Si è sempre astenuto o addirittura ha votato contro. Per quanto ci dispiaccia moltissimo per la perdita di vite umane, ribadiamo la nostra convinta solidarietà a Israele. Assaboni Phiri del Malawi Palestine Solidarity Movement se la prende in particolare col fatto che l’appoggio a Israele implichi l’abbandono dei valori universali come la pace e il rispetto dei diritti umani, sanciti dalle ... (Strumentipolitici.it)