A metà del semestre di presidenza di turno di Budapest del Consiglio dell'Ue, oggi il primo ministro ungherese Viktor Orbán presenterà al Parlamento europeo le sue priorità, dopo averle rivelate in anticipo ieri durante una conferenza stampa. Al centro del suo discorso ci sono stati i migranti e il controllo delle frontiere sono stati. Orbán ha dichiarato anche che l'Ucraina non può vincere la guerra contro la Russia e che sono necessari il dialogo e il cessate il fuoco. Gli eurodeputati dei partiti centristi e di sinistra si stanno preparando alla battaglia. «Dal 2015, tutti hanno detto che sono un idiota o in qualche modo malvagio» per aver sostenuto limiti agli ingressi dei migranti, ha detto Orbán in conferenza stampa. Il primo ministro ungherese ha detto che stapperà «diverse» bottiglie di Champagne se Trump vincerà le elezioni americane del 5 novembre.

