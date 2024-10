Bergamonews.it - I notai di Timisoara in visita a Bergamo: incontro in prefettura e in camera di commercio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024). Il Consiglio Notarile diha ospitato mercoledì (9 ottobre) una delegazione diprovenienti dalla regione di Timi?oara, in Romania. L’nasce dal gemellaggio, avviato nel 2013, tra il Comitato Regionale Notarile Lombardo e il Comitato Notarile di Timi?oara che ha come obiettivo la creazione di una rete notarile di scambio di informazioni utili e buone pratiche per facilitare le attività di cittadini e imprese italiani e rumeni che operano nelle due Regioni.