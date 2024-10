Hiroshi Shirai: Primo Decimo Dan in Italia – Un Riconoscimento Storico nel Karate Italiano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hiroshi Shirai Raggiunge il Massimo Livello nel Karate in Italia Durante i Campionati Mondiali Giovanili di Karate 2024, si è svolto un evento straordinario per il Karate Italiano: Hiroshi Shirai è diventato il Primo Karateka in Italia a ottenere il prestigioso Riconoscimento del Decimo Dan, il grado massimo nel mondo del Karate. Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale a Chioggia, alla presenza di numerosi maestri e tecnici provenienti da tutta Italia. Il Decimo Dan: L’Ambito Riconoscimento di Una Vita Dedicata al Karate Il Decimo Dan è il massimo livello che un praticante di Karate può raggiungere, rappresentando la piena maturità e maestria non solo nella pratica fisica, ma anche nell’insegnamento e nella comprensione spirituale della disciplina. Sport.periodicodaily.com - Hiroshi Shirai: Primo Decimo Dan in Italia – Un Riconoscimento Storico nel Karate Italiano Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Raggiunge il Massimo Livello nelinDurante i Campionati Mondiali Giovanili di2024, si è svolto un evento straordinario per ilno:è diventato ilka ina ottenere il prestigiosodelDan, il grado massimo nel mondo del. Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale a Chioggia, alla presenza di numerosi maestri e tecnici provenienti da tutta. IlDan: L’Ambitodi Una Vita Dedicata alIlDan è il massimo livello che un praticante dipuò raggiungere, rappresentando la piena maturità e maestria non solo nella pratica fisica, ma anche nell’insegnamento e nella comprensione spirituale della disciplina.

