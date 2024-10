Hezbollah: "Respinte truppe israeliane" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 13.06 Hezbollah ha reso noto di aver respinto due volte le truppe israeliane che tentavano di infiltrarsi nel Libano meridionale. Il movimento filoiraniano ha affermato che i soldati israeliani hanno tentato di infiltrarsi nelle zone di confine di Blida (sudest) e Labouneh (sudovest). Intanto, l'esercito israeliano (Idf) ha intercettato questa mattina due razzi provenienti dal Libano, dopo che le sirene sono risuonate nelle aree di Menashe, Carmelo e Hamifratz. Lo riferisce l'Idf su Telegram. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 13.06ha reso noto di aver respinto due volte leche tentavano di infiltrarsi nel Libano meridionale. Il movimento filoiraniano ha affermato che i soldati israeliani hanno tentato di infiltrarsi nelle zone di confine di Blida (sudest) e Labouneh (sudovest). Intanto, l'esercito israeliano (Idf) ha intercettato questa mattina due razzi provenienti dal Libano, dopo che le sirene sono risuonate nelle aree di Menashe, Carmelo e Hamifratz. Lo riferisce l'Idf su Telegram.

