Hezbollah decapitata, la ‘proxy war’ con Israele diventa guerra diretta: perché l’Iran si sente sempre più minacciato e agita lo spettro nucleare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La certezza è una sola: dalla risposta che sceglierà di dare al raid missilistico del 1° ottobre si capirà se Israele ha intenzione di alimentare un conflitto diretto con l’Iran o se ci sono spiragli perché l’escalation si arresti. Il primo obiettivo, il più plausibile, potrebbero essere le basi militari o le strutture dell’intelligence. Il secondo, un attacco ai siti petroliferi, rischia di scatenare nell’area una pericolosa guerra del greggio e incontra la netta opposizione di Joe Biden, impegnato in campagna elettorale: un rialzo dei prezzi del carburante a un mese dalla presidenziali sarebbe un’arma potentissima consegnata nelle mani di Donald Trump. Terza opzione: gli impianti nucleari. L’obiettivo è nel mirino di Tel Aviv da anni, ma senza i mezzi degli Stati Uniti distruggerli è impossibile. Ilfattoquotidiano.it - Hezbollah decapitata, la ‘proxy war’ con Israele diventa guerra diretta: perché l’Iran si sente sempre più minacciato e agita lo spettro nucleare Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La certezza è una sola: dalla risposta che sceglierà di dare al raid missilistico del 1° ottobre si capirà seha intenzione di alimentare un conflitto diretto cono se ci sono spiraglil’escalation si arresti. Il primo obiettivo, il più plausibile, potrebbero essere le basi militari o le strutture dell’intelligence. Il secondo, un attacco ai siti petroliferi, rischia di scatenare nell’area una pericolosadel greggio e incontra la netta opposizione di Joe Biden, impegnato in campagna elettorale: un rialzo dei prezzi del carburante a un mese dalla presidenziali sarebbe un’arma potentissima consegnata nelle mani di Donald Trump. Terza opzione: gli impianti nucleari. L’obiettivo è nel mirino di Tel Aviv da anni, ma senza i mezzi degli Stati Uniti distruggerli è impossibile.

