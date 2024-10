.com - Guido Crosetto: nessun gelo con Meloni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Mi scrivono: lei ha spiegato le sue assenze ai Cdm ma non ha smentito ilcon la premier. Solo per essere chiari, non c’è e non c’è mai stato. Come sempre, ci sentiamo più volte al giorno. Soprattutto nell’ultimo periodo. Senza geli, senza problemi e con totale sintonia sui drammatici temi di cui dobbiamo occuparci insieme”. Lo dice il ministro della Difesa, su X il quale annuncia “stasera alle 18,30 sarò a Palazzo Chigi, informalmente, come decine di altre volte”. Aggiornamento ore 7.30 Così il ministro della Difesasmentisce rapporti tesi con la premier. “Oggi leggo su alcuni quotidiani che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio alla Difesa e che non vado ai Cdm per chissà quali motivi. La prassi di lasciare il cellulare prima di entrare nell’ufficio del Ministro, alla Difesa, fu introdotta da Elisabetta Trenta.