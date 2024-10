Flavio Insinna e la battuta contro Salvini: ecco il VIDEO in cui prende in giro il politico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come sappiamo, Flavio Insinna non è più un volto Rai: prima gli è stato tolto il programma che conduceva con maggiore successo, ovvero L’Eredità, passato nelle mani di Marco Liorni, e poi è rimasto solo nella giuria de L’acchiappatalenti, il programma che Milly Carlucci ha condotto la scorsa primavera su Rai 1. Terminato l’impegno con la padrona di casa di Ballando, comunque, il nostro Insinna ha detto addio alla Rai ed è passato a La7, dove conduce un altro gioco nel preserale della rete, ovvero Famiglie d’Italia. Donnapop.it - Flavio Insinna e la battuta contro Salvini: ecco il VIDEO in cui prende in giro il politico Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come sappiamo,non è più un volto Rai: prima gli è stato tolto il programma che conduceva con maggiore successo, ovvero L’Eredità, passato nelle mani di Marco Liorni, e poi è rimasto solo nella giuria de L’acchiappatalenti, il programma che Milly Carlucci ha condotto la scorsa primavera su Rai 1. Terminato l’impegno con la padrona di casa di Ballando, comunque, il nostroha detto addio alla Rai ed è passato a La7, dove conduce un altro gioco nel preserale della rete, ovvero Famiglie d’Italia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Flavio Insinna - nuova vita su La7 : il suo successo è merito (anche) degli USA. A cosa è ispirato Famiglie d’Italia - Finalmente il Patron del Torino e di RCS è riuscito nell’intento di piazzare il suo colpo di tele-mercato. Il debutto è fortunato: il gioco piace, ma il merito è degli USA. Il retroscena sul format. Nasce, dunque, Famiglie d’Italia con la regia di Sergio Colabona, lo stesso che sulla Rai dirige ... (Cityrumors.it)

Famiglie d'Italia : la nuova sfida in tv di Flavio Insinna - inclusiva e coinvolgente - La tv non è solo numeri", spiega il conduttore. E la sfida dell'Auditel non sembra un problema: "Gli ascolti? Godiamoci il momento. E ce lo spiega in anteprima lo stesso Insinna, che abbiamo incontrato negli Studios di via Tiburtina, dove …. Il nuovo game-show di La7 (basato su un format ... (Movieplayer.it)

Flavio Insinna : «Roma - cacciare DE ROSSI è stata una vergogna - sento pure che potrebbe tornare… JURIC è una PERSONA SOLA - che può fare in queste condizioni?» - Mi dispiace molto perché è una persona seria che ama la Roma. Flavio Insinna ha parlato della decisione della società della Roma di esonerare Daniele De Rossi «Mandare via De Rossi è stata una vergogna. Non c’è stato rispetto»: durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma ... (Calcionews24.com)

Flavio Insinna arriva su La7 e commenta la sfida fra Amadeus e De Martino - Flavio Insinna su Amadeus: “Servirebbe memoria storica” “Ad Affari Tuoi c’è il mio tifo perché lo guardo con gli occhi dell’amore, per Amadeus non c’è bisogno che lo dica: gli auguro di stare tranquillo, centrato com’è lui, e di fare sempre meglio. “Ti devo dire una cosa. Ha fatto delle cose ... (Biccy.it)

Flavio Insinna sull'addio alla Rai : «Ho rifiutato proposte». I motivi - Qui, infatti, ci si ritrova spesso a registrare programmi diversi nello stesso orario e, dietro le quinte, i conduttori non fanno che scherzare tra di loro e ironizzare sulla «competizione». Sono sfide, scelte. A tal proposito, il conduttore ha detto: "C'è una grande offerta, c'è una grande ... (Tvpertutti.it)