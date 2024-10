Fiumicino il piazzale del palazzo comunale sarà intitolato all’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024- Sabato 12 ottobre 2024, a partire dalle ore 15.30, si terrà una cerimonia ufficiale per l’intitolazione deldel, prospiciente la Via Portuense,, per celebrare l’anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Pace all’UE, avvenuto nel 2012.Durante l’evento, verranno issate le 27 bandiere delle nazioni che compongono l’UE e saranno eseguiti i rispettivi inni nazionali. “L’evento rappresenta un forte legame con i valori europei e un segno tangibile dell’impegno diper la fraternità tra le Nazioni.- dichiara il Sindaco, Mario Baccini.- La cerimonia non solo esprime i nostri profondi legami con l’Europa, ma testimonia anche la valenza internazionale dicome porta d’Europa.