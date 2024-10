FC 25, ecco il TOTW 4: i migliori calciatori dei campionati europei e non solo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Team of the Week (TOTW) di questa settimana è finalmente disponibile in EA FC 25, e porta con sé una selezione di giocatori in forma che si sono distinti per le loro prestazioni eccezionali nei campionati nazionali. Grazie a gol decisivi, assist fondamentali e parate spettacolari, questi atleti hanno conquistato il diritto di entrare nel TOTW, con carte speciali migliorate disponibili per un periodo limitato. Preparati a potenziare la tua squadra in Ultimate Team e approfitta di questa nuova ondata di talenti per dare una marcia in più al tuo gioco. Non dimenticare di seguire le promozioni e sfruttare il mercato per massimizzare i tuoi investimenti! ecco i nomi e gli overall del TOTW uscito oggi 9 ottobre 2024 su FC 25. Imiglioridififa.com - FC 25, ecco il TOTW 4: i migliori calciatori dei campionati europei e non solo Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Team of the Week () di questa settimana è finalmente disponibile in EA FC 25, e porta con sé una selezione di giocatori in forma che si sono distinti per le loro prestazioni eccezionali neinazionali. Grazie a gol decisivi, assist fondamentali e parate spettacolari, questi atleti hanno conquistato il diritto di entrare nel, con carte speciali migliorate disponibili per un periodo limitato. Preparati a potenziare la tua squadra in Ultimate Team e approfitta di questa nuova ondata di talenti per dare una marcia in più al tuo gioco. Non dimenticare di seguire le promozioni e sfruttare il mercato per massimizzare i tuoi investimenti!i nomi e gli overall deluscito oggi 9 ottobre 2024 su FC 25.

