Donna 65enne ruba al supermercato per fame, arrivano i carabinieri: "Paghiamo tutto noi"

Una storia molto triste arriva proprio dall'Italia. Una Donna ha rubato al supermercato del cibo e subito dopo ha cominciato a mangiare di nascosto tra gli scaffali. Il suo auspicio era quello di non essere beccata da nessuno, invece non è stato così perché i vigilanti si sono accorti del furto e hanno chiamato i carabinieri. Poi i militari hanno fatto una scoperta molto brutta e hanno preso una decisione importante. La Donna che ha rubato al supermercato ha 65 anni e, all'arrivo dei carabinieri, ha spiegato la sua situazione e quindi le ragioni che l'hanno spinta a sottrarre del cibo. La cliente è parsa molto in imbarazzo, una volta venuto fuori il fatto, e successivamente ha anche pianto davanti ai militari. Questi ultimi si sono resi conto di avere di fronte una scena drammatica.

