Dimarco pilastro dell’Italia | linea di continuità con l’Inter

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Federicorappresenta un punto fermodi Luciano Spalletti, così come lo è per il tecnico delSimone Inzaghi. La sua crescita consolida tale realtà. LA SITUAZIONE – Federicoha conquistato grazie alle sue qualità e alla sua dedizione al lavoro siache la Nazionale italiana, esaudendo quel desiderio che lo accompagna dall’adolescenza. Il nerazzurro, che conserva con la squadra meneghina un legame che va oltre il semplice professionismo, è gradualmente diventato uno dei calciatori più rappresentativi della squadra di Simone Inzaghi, dimostrando anche in incontri di cartello la sua capacità di reggere la pressione dovuta alla fiducia riposta nei suoi riguardi.