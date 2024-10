Lanotiziagiornale.it - Dazi sul brandy, cosa c’è dietro la nuova guerra fredda economica tra Ue e Cina

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nell’escalation di tensioni commerciali che sta assumendo i contorni di una vera e propria, laha sferrato un colpo diretto al cuore dell’industria europea del lusso. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato che dall’11 ottobre imporràanti-dumping sulle importazioni didall’Unione europea, in quella che appare come una chiara ritorsione dopo la decisione di Bruxelles di imporre tariffe sui veicoli elettrici made in China. Le bottiglie di Martell, Remy Martin, Hennessy e Nonino si troveranno improvvisamente gravate da un’aliquota che oscilla tra il 30,6% e il 39% al loro ingresso nel mercato cinese. Un colpo basso che mira dritto al portafoglio dei produttori europei ma soprattutto un messaggio inequivocabile: lanon ha intenzione di subire passivamente le politiche protezionistiche dell’Ue.