Dall'ombrellaio a Mastro Geppetto: in centro torna la magia dell'artigianato con 'Parva Naturalia' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) torna il 12 e 13 ottobre nel centro storico di Modena la manifestazione delle eccellenze italiane, dedicata alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale ed ai sapori di un tempo, all’alto artigianato. Piazza Grande sarà invasa da gazebo che daranno vita ad una tradizionale gimcana di Modenatoday.it - Dall'ombrellaio a Mastro Geppetto: in centro torna la magia dell'artigianato con 'Parva Naturalia' Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)il 12 e 13 ottobre nelstorico di Modena la manifestazionee eccellenze italiane, dedicata alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale ed ai sapori di un tempo, all’alto. Piazza Grande sarà invasa da gazebo che daranno vita ad una tradizionale gimcana di

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La nuova piscina di Ponterosso - dopo il restyling torna operativo il centro natatorio - ANCONA - La Piscina di Ponterosso torna ad essere operativa. Dopo il restyling avviato ad ottobre 2021, l’impianto natatorio tornerà ad ospitare numerosi atleti di tutte le età . “Da oggi la piscina di Ponterosso torna ad essere aperta in via sperimentale; – spiega l’Assessore agli impianti... (Anconatoday.it)

Fere - opzione in più a centrocampo. Torna a disposizione Dimo Krastev - Non sono attese particolari novità negli altri reparti rispetto all’attuale undici standard, ovvero quello schierato ad Arezzo. Torna a disposizione Dimo Krastev ed è una preziosa opzione anche per la linea mediana. A livello tattico, Braglia propone il 3-5-2 o una sorta di 3-4-3 come la scorsa ... (Lanazione.it)

Juventus - Pogba torna PRIMA ma NON in bianconero : la SITUAZIONE del centrocampista francese - Ci sono novità importanti circa il rientro in campo di Paul Pogba, centrocampista attualmente alla Juventus Nemmeno una riduzione della squalifica aiuterà a vedere Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese tornerebbe prima a giocare, […]. Come racconta La Gazzetta dello Sport, al francese è ... (Calcionews24.com)

Maltempo - torna l’allerta al centro nord - Maltempo, torna l’allerta al centro nord. Allagamenti e smottamenti in Umbria. Nel bolognese si distribuiscono sacchi di sabbia. Cade un albero nel reatino, grave un 56enne. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Maltempo, torna l’allerta al centro nord first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo - torna l’allerta al centro nord - Maltempo, torna l’allerta al centro nord. Allagamenti e smottamenti in Umbria. Nel bolognese si distribuiscono sacchi di sabbia. Cade un albero nel reatino, grave un 56enne. Servizio di Antonella Mazza Teruel The post Maltempo, torna l’allerta al centro nord first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)