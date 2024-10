Spazionapoli.it - “Conte non sarà contento”, l’annuncio sul Napoli spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilgiocherà alla ripresa del campionato contro l’Empoli, ma prima bisogna registrare un annuncionte sugli azzurri di. Ildi Antonio, sorprendentemente, è primo in classifica. Nessuno, soprattutto dopo il ko nel primo turno di campionato contro il Verona, si aspettava infatti che gli azzurri arrivassero alla sosta di ottobre in testa. Il tecnico pugliese, di fatto, ha saputo toccare subito le corde dei giocatori a sua disposizione, anche se non bisogna mai dimenticare il grande calciomercato effettuato la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare un annuncio che hato un po’