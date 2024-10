Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamento sedi-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, DDG 18 dicembre 2023, n. 2788, si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dall’USR. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli abbinamenti sedi-candidati. L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamento sedi-candidati USR IN AGGIORNAMENTO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladelordinario per, DDG 18 dicembre 2023, n. 2788, sirà il 30, ore 14,30-17,30. Lasinella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelleindividuate dall’USR. Gli Ufficiregionali pubblicano gli abbinamenti. L'articoloil 30siUSR IN

