Come finisce il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa: la possibilità di un futuro migliore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il finale di Quando Hitler rubò il coniglio rosa è caratterizzato da una nota di speranza. La famiglia si stabilisce a Parigi, trovando un nuovo equilibrio. Anche se Anna ha perso il suo coniglio rosa e ha dovuto dire addio alla sua vita precedente, comprende che la vera ricchezza è avere la propria famiglia vicina e affrontare le avversità insieme. Il film termina lasciando aperta la possibilità di un futuro migliore, nonostante le incertezze che ancora si profilano all'orizzonte. Il film del 2019 diretto da Caroline Link, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Judith Kerr, racconta la storia di Anna Kemper, una bambina di nove anni, e della sua famiglia, costretti a fuggire dalla Germania nel 1933 dopo l'ascesa al potere di Adolf Hitler.

