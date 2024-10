Chiusura Metro, l'azienda pronta ad attivare dei percorsi per tutelare il personale che rimarrà senza lavoro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'annuncio di Metro Italia di chiudere il punto vendita di Rimini alla fine dell'anno e la mobilitazione dei sindacati per salvaguardare i 40 dipendenti che rimarranno senza lavoro, ad intervenire è la stessa azienda. "Precisiamo - spiegano in una nota stampa - di aver attivato un percorso Riminitoday.it - Chiusura Metro, l'azienda pronta ad attivare dei percorsi per tutelare il personale che rimarrà senza lavoro Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l'annuncio diItalia di chiudere il punto vendita di Rimini alla fine dell'anno e la mobilitazione dei sindacati per salvaguardare i 40 dipendenti che rimarranno, ad intervenire è la stessa. "Precisiamo - spiegano in una nota stampa - di aver attivato un percorso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Metro Rimini chiude, l’azienda: “attivato percorso con le parti sociali” - Metro Rimini, chiude lo stabilimento. L'azienda: "Avviato confronto con parti sociali per gestire gli impatti economici e sociali a tutela delle persone" ... (altarimini.it)

Metro via da Rimini: “Attivato percorso con le parti sociali per gestire impatto” - “Con riferimento alle notizie in merito alla chiusura del punto vendita di Rimini, METRO Italia precisa di aver attivato un percorso con le Parti Sociali con l’obiettivo di gestire al meglio gli impat ... (chiamamicitta.it)

Rimini, Metro Italia e i lavoratori in ansia. L’azienda: “Attivato un percorso con le parti sociali” - Lavoratori di Metro Italia in ansia per il loro futuro. Di fronte all’allarme lanciato dalle sigle sindacali, l’azienda in una nota sottolinea: “Con ... (corriereromagna.it)