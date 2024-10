Caso Falcinelli, mamma: “Matteo in Italia intorno al 19 novembre” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Stiamo organizzando, finalmente, il rientro di Matteo in Italia intorno al 19 novembre“. Lo annuncia a LaPresse Vlasta Studenicova, la mamma di Matteo Falcinelli, lo studente Italiano legato e incaprettato dalla polizia a Miami durante un arresto. “Al suo rientro in Italia dovremo cercare di affrontare le sue condizioni di salute psicofisica, che sono rimaste molto serie in quanto Matteo non riesce a riprendersi dal gravissimo trauma dovuto a causa della brutalità e tortura che ha subito la notte tra il 24 ed il 25 Febbraio 2024?, spiega la mamma annunciando che “venerdì scorso, 4 Ottobre 2024, abbiamo ricevuto finalmente anche il documento ufficiale del Tribunale di Miami, nel quale è ufficialmente dichiarato che c’è stata la decisione di non procedere nei confronti di Matteo”. Lapresse.it - Caso Falcinelli, mamma: “Matteo in Italia intorno al 19 novembre” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Stiamo organizzando, finalmente, il rientro diinal 19“. Lo annuncia a LaPresse Vlasta Studenicova, ladi, lo studenteno legato e incaprettato dalla polizia a Miami durante un arresto. “Al suo rientro indovremo cercare di affrontare le sue condizioni di salute psicofisica, che sono rimaste molto serie in quantonon riesce a riprendersi dal gravissimo trauma dovuto a causa della brutalità e tortura che ha subito la notte tra il 24 ed il 25 Febbraio 2024?, spiega laannunciando che “venerdì scorso, 4 Ottobre 2024, abbiamo ricevuto finalmente anche il documento ufficiale del Tribunale di Miami, nel quale è ufficialmente dichiarato che c’è stata la decisione di non procedere nei confronti di”.

Studente italiano arrestato e torturato a Miami - cadute tutte le accuse contro il 26enne Matteo Falcinelli - Sono cadute tutte le accuse contro Matteo Falcinelli, lo studente italiano di 26 anni che a febbraio scorso era stato arrestato all'esterno di uno strip club di Miami. Le modalità dell'arresto avevano suscitato polemiche poiché erano state particolarmente violente, come mostrato in alcuni video diffusi mesi dopo. (Fanpage.it)

Matteo Falcinelli - cadono le accuse al 26enne italiano arrestato e legato a Miami. La madre : “Felicissima - ora accertare le responsabilità” - Il giovane studente ha già ripreso i corsi del suo Master in management turistico alla Florida international university: a quanto riferisce il Corriere, è ancora in terapia psichiatrica con farmaci e colloqui per superare il trauma. Vorrei rispondere alla domanda che lui ha posto online, chiedendosi cosa sarebbe accaduto a un’altra persona” meno famosa di lui: “Una domanda a cui vorrei ... (Ilfattoquotidiano.it)

Arresto violento a Miami - caso chiuso per Matteo Falcinelli : lo studente umbro non sarà processato - Del caso si era interessata anche la Farnesina: il ministro Antonio Tajani aveva sollecitato l’ambasciata americana a Roma, e riferito in Parlamento. La denuncia invece era stata depositata tramite il consolato italiano a Miami alla procura di Roma, attraverso l’avvocato Francesco Maresca. Roma, 19 settembre 2024 – Caso chiuso. (Lanazione.it)