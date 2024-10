Ilgiorno.it - Casalmaggiore, investita da un camion: muore una donna di 84 anni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cremona, 9 ottobre 2024 – Incidente mortale questa mattina a. Erano da poco passate le 9.30 quando un’anzianadi 84è statada un mezzo pesante in via della Repubblica. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza ma anche vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto della. Sono in corso rilievi per accertare l’esatta dinamica.