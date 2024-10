Carte di credito documenti e droga | il mondo del dark web? vale 13 miliardi

Carte di credito, documenti e droga: il mondo del dark web? vale 1,3 miliardi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'arresto di Carmelo Miano riaccende i riflettori sulla parte più oscura della rete, dove si può comprare di tutto. Usato soprattutto in Germania, si vendono sostanze stupefacenti ma anche terabyte di credenziali da usare per accedere a piattaforme di qualsiasi tipo. Entro il 2028 si calcola che questo mercato nero online cresca annualmente del 22,3% secondo un'indagine di Tinexta Cyber. Laverita.info - Carte di credito, documenti e droga: il mondo del dark web? vale 1,3 miliardi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'arresto di Carmelo Miano riaccende i riflettori sulla parte più oscura della rete, dove si può comprare di tutto. Usato soprattutto in Germania, si vendono sostanze stupefacenti ma anche terabyte di credenziali da usare per accedere a piattaforme di qualsiasi tipo. Entro il 2028 si calcola che questo mercato nero online cresca annualmente del 22,3% secondo un'indagine di Tinexta Cyber.

