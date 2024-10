Caos nella maggioranza dopo le parole di Giorgetti che prospettano aumenti dell’Imu con le revisioni catastali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Panico nella maggioranza dopo le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che martedì, in audizione, ha prospettato la revisione dei valori catastali per le abitazioni che hanno apportato miglioramenti strutturali grazie al superbonus. Valori catastali più alti significa anche pagare di più in imposte sulla casa. La stessa Lega, il partito di Giorgetti, si affretta a gettare acqua sul fuoco. Stamane il consiglio federale del partito ha detto che “sulla casa non ci sarà alcuna stangata”. Prova a mettere una pezza pure il vice di Giorgetti. “Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro e guardare cosa c’è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la tasserà“, afferma il sottosegretario all’Economia, Federico Freni. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Panicoledel ministro dell’Economia Giancarloche martedì, in audizione, ha prospettato la revisione dei valoriper le abitazioni che hanno apportato miglioramenti strutturali grazie al superbonus. Valoripiù alti significa anche pagare di più in imposte sulla casa. La stessa Lega, il partito di, si affretta a gettare acqua sul fuoco. Stamane il consiglio federale del partito ha detto che “sulla casa non ci sarà alcuna stangata”. Prova a mettere una pezza pure il vice di. “Sarebbe bastato ascoltare ledel ministro e guardare cosa c’è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa. La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la tasserà“, afferma il sottosegretario all’Economia, Federico Freni.

