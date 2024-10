Ilrestodelcarlino.it - Boom di aggressioni in ospedale: aumento inquietante in quattro anni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Imola, 9 ottobre 2024 – Meno di 100in dodici mesi fino al 2021. Poi 116 nel 2022 e 124 lo scorso anno. E ora 105 solo tra gennaio e luglio. Bastano questi numeri per spiegare la preoccupazione che cresce tra il personale in servizio al Santa Maria della Scaletta e all’vecchio. E a far capire perché, sollecitata anche da sindacati e politica, l’Ausl ha annunciato l’arrivo di nuove misure a tutela dei propri dipendenti. Dei 105 casi dei primi sette mesi di quest’anno, 25 sono state le violenze fisiche: già superato il dato dell’intero 2023, quando erano state 22. Quelle verbali verbali addirittura 58, mentre i danneggiamenti delle cose si sono fermati a 22 (per ogni episodio possono esserci più tipologie di aggressione).