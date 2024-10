Bologna, sostegno a jihad e Hamas: convalidata l’espulsione dell’imam Khan (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tribunale di Bologna ha convalidato l’espulsione dell’imam Zulfiqar Khan. L’uomo, di origini pachistane, dovrebbe essere allontanato dal territorio nazionale per aver sostenuto il concetto più radicale di jihad e per aver rivendicato quanto perpetrato da Hamas durante il conflitto tra Israele e Palestina. “Prendiamo atto della decisione del tribunale civile di Bologna sezione immigrazione, di convalidare di provvedimento di espulsione del ministro Piantedosi a carico dell’imam Zulfiquar”, ha detto, attraverso una nota, l’avvocato Francesco Murru. Lapresse.it - Bologna, sostegno a jihad e Hamas: convalidata l’espulsione dell’imam Khan Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tribunale diha convalidatoZulfiqar. L’uomo, di origini pachistane, dovrebbe essere allontanato dal territorio nazionale per aver sostenuto il concetto più radicale die per aver rivendicato quanto perpetrato dadurante il conflitto tra Israele e Palestina. “Prendiamo atto della decisione del tribunale civile disezione immigrazione, di convalidare di provvedimento di espulsione del ministro Piantedosi a caricoZulfiquar”, ha detto, attraverso una nota, l’avvocato Francesco Murru.

