Belén e Cecilia Rodriguez volano in Sicilia: viaggio di lavoro nella villa da 20mila euro a settimana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Belén e Cecilia Rodriguez sono volate in Sicilia per realizzare la prossima campagna di Me Fui. Nonostante si tratti di un viaggio di lavoro, non hanno rinunciato al lusso: ecco qual è la villa immersa tra le bellezze di Noto in cui hanno deciso di soggiornare con il loro staff. Fanpage.it - Belén e Cecilia Rodriguez volano in Sicilia: viaggio di lavoro nella villa da 20mila euro a settimana Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sono volate inper realizzare la prossima campagna di Me Fui. Nonostante si tratti di undi, non hanno rinunciato al lusso: ecco qual è laimmersa tra le bellezze di Noto in cui hanno deciso di soggiornare con il loro staff.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Voglio tr***re con lui”. Cecilia Rodriguez choc - il video finisce sul web : fan senza parole - “In un’altra vita voglio tr***are un cavallo, uno così come questo!”, risponde Cecilia Rodriguez indicando le parti intime del destriero. In queste ore Cecilia Rodriguez è tornata a far parlare di sé per un video che ha ricondiviso sul suo account Instagram. . “Ci siamo spaventati”. ... (Caffeinamagazine.it)

“Oggi così” : Veronica Cozzani sfila alla Fashion Week sotto gli occhi emozionati delle figlie Belen e Cecilia Rodriguez - Sì, perché Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia Rodriguez, ha fatto il suo debutto in passerella alla Milano Fashion Week. E sono tantissimi i commenti in sostegno della donna, tra cui quello di Ignazio Moser, marito di Cecilia, che la elogia: “Mia suocera è una top model”. Sotto lo sguardo, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Verissimo : l’emozione delle nozze e il desiderio di un figlio - Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati ospiti di Verissimo, il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove hanno raccontato le emozioni vissute durante il loro recente matrimonio. . it. ia, che si è conosciuta nel 2017 durante il Grande Fratello Vip, si è sposata ... (Dailynews24.it)

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez dichiara di essere pronta a diventare mamma e su Giulia De Lellis e Tony Effe svela... - L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez si racconta a cuore aperto nello studio di Verissimo: "Voglio diventare mamma e Ignazio Moser è l'uomo giusto per fare questo". (Comingsoon.it)

Cecilia Rodriguez dopo il matrimonio : “Voglio diventare mamma - Ignazio Moser è l’uomo giusto” - Ospiti di Verissimo a qualche mese dalle nozze, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno ricordato le emozioni del loro grande giorno, di cui conservano un bellissimo ricordo. Poi hanno parlato del futuro e del desiderio di costruire presto una famiglia insieme.Continua a leggere . (Fanpage.it)