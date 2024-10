Argentina bloccata a Miami per l’uragano Milton, gara col Venezuela a rischio: “C’hanno impedito di volare” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì sera in casa del Venezuela, per l'Argentina è a fortissimo rischio: i campioni del Mondo si sono ritrovati infatti a Miami, in Florida dove è scattata l'allerta meteo per l'uragano Milton salito da forza 3 a forza 5: "Abbiamo chiesto di volare ma ce l'hanno impedito. E se non partiamo è difficile poter giocare" Fanpage.it - Argentina bloccata a Miami per l’uragano Milton, gara col Venezuela a rischio: “C’hanno impedito di volare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì sera in casa del, per l'è a fortissimo: i campioni del Mondo si sono ritrovati infatti a, in Florida dove è scattata l'allerta meteo per l'uraganosalito da forza 3 a forza 5: "Abbiamo chiesto di volare ma ce l'hanno. E se non partiamo è difficile poter giocare"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Argentina bloccata a Miami per l’uragano Milton, gara col Venezuela a rischio: “C’hanno impedito di volare” - La partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì sera in casa del Venezuela, per l'Argentina è a fortissimo rischio: i campioni ... (fanpage.it)

Messi's return with Argentina delayed due to hurricane Milton - The highly anticipated World Cup qualifier between Argentina and Venezuela could be delayed due to the threat posed by Hurricane Milton. Scheduled for Thursday, the match might be pushed to Friday as ... (msn.com)

L'uragano Milton blocca l'Argentina di Lautaro a Miami: a rischio la gara col Venezuela - L'Albiceleste dovrebbe giocare domani alle 23 italiane, ma per ora è ferma negli Stati Uniti. "Non ci hanno lasciato viaggiare", ha detto Scaloni. Con il Toro anche Paredes e Paz ... (gazzetta.it)