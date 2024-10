Anna Tatangelo e Lola Ponce, ricordate quando a Sanremo erano “nemiche”? Sono passati 16 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era il 2008, Anna Tatangelo e Lola Ponce erano due tra le cantanti in gara del Sanremo di quell’anno, condotto da Pippo Baudo, con Piero Chiambretti e Bianca Guaccero e Andrea Osvárt. Anna era data per favorita, cantava Il mio amico, brano dedicato all’amico Claudio Ferri, oggi diventata Claudia, e Lola Ponce, in gara con Giò di Tonno, interpretava Colpo di fulmine, firmata da GiAnna Nannini. Sembrava non ci dovessero essere sorprese, ma poi il colpo di scena: Lola e Giò vincono Sanremo e Anna Tatangelo deve accontentarsi del secondo posto. Sembra ieri, ma Sono passati ben sedici anni da allora: Anna era una giovane artista con pochi anni di carriera alle spalle ma già centinaia di migliaia di dischi venduti; Lola era conosciuta perlopiù tra gli amanti del musical, ma non aveva ancora conquistare il pubblico nazionalpopolare. Donnapop.it - Anna Tatangelo e Lola Ponce, ricordate quando a Sanremo erano “nemiche”? Sono passati 16 anni Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era il 2008,due tra le cantanti in gara deldi quell’anno, condotto da Pippo Baudo, con Piero Chiambretti e Bianca Guaccero e Andrea Osvárt.era data per favorita, cantava Il mio amico, brano dedicato all’amico Claudio Ferri, oggi diventata Claudia, e, in gara con Giò di Tonno, interpretava Colpo di fulmine, firmata da Gini. Sembrava non ci dovessero essere sorprese, ma poi il colpo di scena:e Giò vinconodeve accontentarsi del secondo posto. Sembra ieri, maben sedicida allora:era una giovane artista con pochidi carriera alle spalle ma già centinaia di migliaia di dischi venduti;era conosciuta perlopiù tra gli amanti del musical, ma non aveva ancora conquistare il pubblico nazionalpopolare.

