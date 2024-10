Angelina Mango con i rossetti pop su Instagram (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Mai stata più pop di così”: la cantautrice Angelina Mango su Instagram continua la sua collaborazione con il brand Clinique, noto marchio di cosmetica. Una iniziativa nata in occasione della sua affermazione sul palco del teatro Ariston in occasione dello scorso Festival di Sanremo e proseguita nei mesi successivi. Ora, Angelina Mango è pronta per Angelina Mango con i rossetti pop su Instagram L'Identità. Lidentita.it - Angelina Mango con i rossetti pop su Instagram Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Mai stata più pop di così”: la cantautricesucontinua la sua collaborazione con il brand Clinique, noto marchio di cosmetica. Una iniziativa nata in occasione della sua affermazione sul palco del teatro Ariston in occasione dello scorso Festival di Sanremo e proseguita nei mesi successivi. Ora,è pronta percon ipop suL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MTV EMA 2024 - tutte le nomination : in testa Taylor Swift - per l’Italia Angelina Mango - Annalisa e i The Kolors - Annunciati i candidati degli MTV EMA 2024, in testa con 7 nomination Taylor Swift. Per l’Italia concorrono Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e i The Kolors.Continua a leggere . (Fanpage.it)

MTV EMA 2024 : da Angelina Mango a Mahmood - gli italiani in nomination - Repliche aggiuntive con il commento in italiano andranno in onda su MTV lunedì 11 novembre alle 10. . 00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The ... (Amica.it)

Annalisa e Angelina Mango nominate agli MTV Ema 2024 nel Best Italian Act - Nuovo traguardo per Annalisa e Angelina Mango, che vengono nominate agli MTV Ema 2024 nella categoria Best Italian Act L'articolo Annalisa e Angelina Mango nominate agli MTV Ema 2024 nel Best Italian Act proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)