Al via il concorso Ripam per 2200 funzionari nelle Regioni del Sud: previste assunzioni anche in Puglia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha preso il via ieri il bando di concorso Ripam per l'assunzione di 2200 funzionari nelle Regioni del Sud, "per migliorare l'impiego dei fondi europei". Il bando, come spiega una nota di Palazzo Chigi, è organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Baritoday.it - Al via il concorso Ripam per 2200 funzionari nelle Regioni del Sud: previste assunzioni anche in Puglia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha preso il via ieri il bando diper l'assunzione didel Sud, "per migliorare l'impiego dei fondi europei". Il bando, come spiega una nota di Palazzo Chigi, è organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso Ripam - al via il bando per 2.200 funzionari al Sud : assunzioni anche in Calabria e Sicilia - 200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ... (Gazzettadelsud.it)

Al via il concorso Ripam per 2.200 funzionari nel Mezzogiorno d’Italia - La presenza di nuovi talenti porterà un rinnovato slancio e una maggiore capacità di attuazione delle politiche pubbliche nelle regioni del Sud. Questo approccio è fondamentale per affrontare le sfide attuali e future, garantendo che le amministrazioni locali siano in grado di gestire in modo ... (Ilfogliettone.it)