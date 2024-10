Al lavoro per la bretella sulla statale: "Opera strategica e fondamentale" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ferma restando la soddisfazione di Regione, province di Fermo e Macerata, e dei tre Comuni interessati per l’esito della Conferenza di servizi preliminare per la realizzazione della bretella tra la ss77 (all’altezza dell’uscita dell’A14 di Civitanova Marche) e la ss16 a Porto Sant’Elpidio, l’ex sindaco di Sant’Elpidio a Mare (territorio attraversato dal tracciato, a Bivio Cascinare), Alessio Pignotti, ha accolto la notizia con soddisfazione avendo seguito la pratica e le problematiche annesse. "Vorrò vedere gli atti ma pare proprio che siano state recepite le indicazioni che avevo fornito alla Regione per evitare che Bivio Cascinare fosse pesantemente inflazionata dalla mole di traffico che vi si sarebbe riversata. Un ‘grazie’ alla Regione ci sta. Ilrestodelcarlino.it - Al lavoro per la bretella sulla statale: "Opera strategica e fondamentale" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ferma restando la soddisfazione di Regione, province di Fermo e Macerata, e dei tre Comuni interessati per l’esito della Conferenza di servizi preliminare per la realizzazione dellatra la ss77 (all’altezza dell’uscita dell’A14 di Civitanova Marche) e la ss16 a Porto Sant’Elpidio, l’ex sindaco di Sant’Elpidio a Mare (territorio attraversato dal tracciato, a Bivio Cascinare), Alessio Pignotti, ha accolto la notizia con soddisfazione avendo seguito la pratica e le problematiche annesse. "Vorrò vedere gli atti ma pare proprio che siano state recepite le indicazioni che avevo fornito alla Regione per evitare che Bivio Cascinare fosse pesantemente inflazionata dalla mole di traffico che vi si sarebbe riversata. Un ‘grazie’ alla Regione ci sta.

