Affari tuoi, Alessia ipnotizza il Dottore in diretta: “Ti farò una macumba”, Stefano De Martino lascia lo studio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 9 ottobre la partita a tratti surreale di Alessia. La concorrente della Calabria ha voluto ipnotizzare il Dottore Pasquale Romano in diretta, poi le frecciatine affettuose a Stefano De Martino: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". Alessia e la sorella Federica hanno vinto 30mila euro. Fanpage.it - Affari tuoi, Alessia ipnotizza il Dottore in diretta: “Ti farò una macumba”, Stefano De Martino lascia lo studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella puntata ditrasmessa mercoledì 9 ottobre la partita a tratti surreale di. La concorrente della Calabria ha volutore ilPasquale Romano in, poi le frecciatine affettuose aDe: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo".e la sorella Federica hanno vinto 30mila euro.

