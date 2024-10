Uragano Milton verso la Florida, sindaca di Tampa: “Evacuate o morirete” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Uragano Milton sta per raggiungere le zone di Tampa e della Florida, promettendo danni e inondazioni. Il sindaca di Tampa ha chiesto ai cittadini di evacuare. "Se non lo farete - ha affermato - rischierete di morire". Fanpage.it - Uragano Milton verso la Florida, sindaca di Tampa: “Evacuate o morirete” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'sta per raggiungere le zone die della, promettendo danni e inondazioni. Ildiha chiesto ai cittadini di evacuare. "Se non lo farete - ha affermato - rischierete di morire".

