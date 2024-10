Newsagent.it - TV: le uscite della settimana e le nuove serie da seguire

Leggi tutta la notizia su Newsagent.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) The week that has just begun will be full of news for fans of the small screen and TVs: Machine: The Boxer Da mercoledì 9 ottobre su Disney+, ladi 6 episodi racconta la rivincita di pugile messicano Esteban Osuna detto “La Máquina”, venerato dal pubblico, ma che dopo una devastante sconfitta vede la sua carriera a un punto morto. Nessuno crede che posa risollevarsi tranne il suo manager e migliore amico Andy Lujan. L’occasione per tornare sul ring si presenta quando il boxeur si trova a dover affrontare una questione di vita o di morte, in gioco non c’è infatti solo la vittoria, ma anche l’incolumitàsua famiglia, inclusa quella dell’ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che lotta contro il lato oscuro del mondoboxe.