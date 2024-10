Lanazione.it - Travolto da un’auto mentre attraversa la strada: grave 65enne

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Incidentele questa mattina, poco dopo le 8, ad Arezzo, in località Bagnaia, dove un uomo di 65 anni è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale per i rilievi dell'incidente. Per il ferito è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale delle Scotte di Siena.