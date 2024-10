Travolta due volte in autostrada: morta ragazza di 24 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Una ragazza di soli 24 anni è morta lunedì sera sull'autostrada A4. Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, sarebbe stata Travolta per due volte da altrettanti furgoni in transito, sulla Milano-Venezia tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in territorio di quest'ultimo. Sarebbe stata Bresciatoday.it - Travolta due volte in autostrada: morta ragazza di 24 anni Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadi soli 24lunedì sera sull'A4. Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, sarebbe stataper dueda altrettanti furgoni in transito, sulla Milano-Venezia tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in territorio di quest'ultimo. Sarebbe stata

Laura travolta e uccisa mentre andava a lavoro. Nel sangue del conducente dell’auto alcol sei volte oltre il limite - L’incidente è stato causato da un 28enne di Poggibonsi, che guidava una Dacia Sandero con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite massimo consentito dalla legge. L'articolo Laura travolta e uccisa mentre andava a lavoro. Si stanno inoltre svolgendo ulteriori indagini per confermare ... (Thesocialpost.it)

Laura - travolta e uccisa in scooter. Nel sangue dell’automobilista alcol sei volte oltre il limite - Il 28enne che due giorni fa ha causato l'incidente in cui ha perso la vita la 46enne Laura Chiricuta, travolta a Viareggio mentre andava al lavoro, aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite di legge.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Travolta e uccisa mentre va al lavoro. Alcol nel sangue dell’automobilista : sei volte oltre i limiti - Il secondo dispiacere nasce invece dalla consapevolezza che come società continuiamo a non accorgerci, o fingiamo di non accorgerci, di queste grandi tragedie. "È per questo che occorre lavorare per modificare la cultura delle mobilità in Italia, per rafforzare la consapevolezza che quando ci ... (Lanazione.it)