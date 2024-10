The Housemaid, Sydney Sweeney nel film tratto da un giallo di successo (Di martedì 8 ottobre 2024) Sydney Sweeney e Amanda Seyfried saranno le protagoniste di The Housemaid, nuovo film di Paul Feig ispirato all’omonimo romanzo di Freida McFadden, pubblicato in Italia da Newton Compton con il titolo Una di famiglia: la sceneggiatura sarà affidata a Rebecca Sonnenshine. Sweeney interpreterà Millie, una giovane dal passato oscuro pronta a rifarsi una vita come cameriera presso una famiglia facoltosa; presto però, i segreti della coppia formata da Nina Winchester (Seyfried) e il marito Andrew emergeranno prepotenti e saranno ben più sconvolgenti di quanto Millie potesse aspettarsi Il progetto è stato annunciato attraverso alcuni comunicati stampa, per conto di Lionsgate, casa produttrice del film. Ecco le parole del dirigente Adam Fogelson Sono entusiasta di aggiungere The Housemaid alla nostra prossima programmazione. Cinemaserietv.it - The Housemaid, Sydney Sweeney nel film tratto da un giallo di successo Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di martedì 8 ottobre 2024)e Amanda Seyfried saranno le protagoniste di The, nuovodi Paul Feig ispirato all’omonimo romanzo di Freida McFadden, pubblicato in Italia da Newton Compton con il titolo Una di famiglia: la sceneggiatura sarà affidata a Rebecca Sonnenshine.interpreterà Millie, una giovane dal passato oscuro pronta a rifarsi una vita come cameriera presso una famiglia facoltosa; presto però, i segreti della coppia formata da Nina Winchester (Seyfried) e il marito Andrew emergeranno prepotenti e saranno ben più sconvolgenti di quanto Millie potesse aspettarsi Il progetto è stato annunciato attraverso alcuni comunicati stampa, per conto di Lionsgate, casa produttrice del. Ecco le parole del dirigente Adam Fogelson Sono entusiasta di aggiungere Thealla nostra prossima programmazione.

