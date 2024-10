Sversamenti di rifiuti illegali, già 50 sanzioni in due mesi: più controlli e nuovi ecopunti (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGli Sversamenti abusivi continuano ad essere una vera piaga per la città di Benevento. Lo dicono senza giri di parole le Autorità comunali e le strutture di servizio preposte al controllo e gestione deli rifiuti. Il problema non è solo di natura estetica ed ambientale, ma anche di natura economica: infatti la raccolta supplementare dei prodotti degli “inzivados” ha un tale costo supplementare da compromettere l’auspicato abbassamento della tassa dei rifiuti che viene recapitata annualmente a tutti i cittadini, anche a quelli che “inzivados” non sono. Anteprima24.it - Sversamenti di rifiuti illegali, già 50 sanzioni in due mesi: più controlli e nuovi ecopunti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGliabusivi continuano ad essere una vera piaga per la città di Benevento. Lo dicono senza giri di parole le Autorità comunali e le strutture di servizio preposte al controllo e gestione deli. Il problema non è solo di natura estetica ed ambientale, ma anche di natura economica: infatti la raccolta supplementare dei prodotti degli “inzivados” ha un tale costo supplementare da compromettere l’auspicato abbassamento della tassa deiche viene recapitata annualmente a tutti i cittadini, anche a quelli che “inzivados” non sono.

Fototrappole per contrastare gli sversamenti di rifiuti - Fototrappole per contrastare gli sversamenti illeciti di rifiuti a Marcianise. Nelle ultime ore l'azienda che si occupa del servizio di igiene urbana ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti abbandonati in via Fratelli Onorato. L'intervento è stato eseguito su impulso... (Casertanews.it)