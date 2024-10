“Storia di un Paese che ha saputo modernizzarsi”: Mattarella, l'intervento all'80° anniversario di Coldiretti (Di martedì 8 ottobre 2024) "Rivolgere lo sguardo a questi ottanta anni che ci separano dal 1944 significa leggere la Storia di un Paese che ha saputo modernizzarsi, crescere, consolidare la libertà dei propri cittadini, vivere in pace, realizzare importanti obiettivi che la Costituzione della Repubblica ci ha affidato. In questa Storia, tra i protagonisti, troviamo la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, o, più semplicemente, la Coldiretti, come gli italiani hanno imparato a conoscerla. La questione agraria ha segnato la vicenda repubblicana, rappresentando una delle cartine di tornasole della capacità del nuovo ordinamento di rendere effettivi i diritti elencati nella nostra Carta fondamentale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Convegno nazionale della Coldiretti in occasione dell'80° anniversario di costituzione.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - “Storia di un Paese che ha saputo modernizzarsi”: Mattarella, l'intervento all'80° anniversario di Coldiretti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Rivolgere lo sguardo a questi ottanta anni che ci separano dal 1944 significa leggere ladi unche ha, crescere, consolidare la libertà dei propri cittadini, vivere in pace, realizzare importanti obiettivi che la Costituzione della Repubblica ci ha affidato. In questa, tra i protagonisti, troviamo la Confederazione Nazionale dei Coltivatori diretti, o, più semplicemente, la, come gli italiani hanno imparato a conoscerla. La questione agraria ha segnato la vicenda repubblicana, rappresentando una delle cartine di tornasole della capacità del nuovo ordinamento di rendere effettivi i diritti elencati nella nostra Carta fondamentale". Così il presidente della Repubblica Sergiointervenendo al Convegno nazionale dellain occasione dell'80°di costituzione.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

