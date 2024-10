Servizio sanitario nazionale in coma stop alle cure per 45 milioni di italiani

Servizio sanitario nazionale in coma, stop alle cure per 4,5 milioni di italiani (Di martedì 8 ottobre 2024) Sanità pubblica sempre più in crisi. Un divario della spesa sanitaria pubblica pro capite di 889 euro rispetto alla media dei paesi Ocse membri dell’Ue, con un gap complessivo che sfiora i 52,4 miliardi; la crisi motivazionale del personale che abbandona il Ssn. E ancora: il boom della spesa a carico delle famiglie (+10,3%); quasi 4,5 milioni di persone che nel 2023 hanno rinunciato alle cure, di cui 2,5 milioni per motivi economici; le inaccettabili diseguaglianze regionali e territoriali; la migrazione sanitaria e i disagi quotidiani sui tempi di attesa e sui pronto soccorso affollati. Sono questi gli ultimi dati che emergono dal settimo Rapporto sul Servizio sanitario nazionale di Gimbe. “La tenuta del SSN – spiega Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe – è prossima al punto di non ritorno. Lanotiziagiornale.it - Servizio sanitario nazionale in coma, stop alle cure per 4,5 milioni di italiani Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sanità pubblica sempre più in crisi. Un divario della spesa sanitaria pubblica pro capite di 889 euro rispetto alla media dei paesi Ocse membri dell’Ue, con un gap complessivo che sfiora i 52,4 miliardi; la crisi motivazionale del personale che abbandona il Ssn. E ancora: il boom della spesa a carico delle famiglie (+10,3%); quasi 4,5di persone che nel 2023 hanno rinunciato, di cui 2,5per motivi economici; le inaccettabili diseguaglianze regionali e territoriali; la migrazione sanitaria e i disagi quotidiani sui tempi di attesa e sui pronto soccorso affollati. Sono questi gli ultimi dati che emergono dal settimo Rapporto suldi Gimbe. “La tenuta del SSN – spiega Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe – è prossima al punto di non ritorno.

