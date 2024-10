Serie C: partita tra Pescara e Milan Futuro rinviata (Di martedì 8 ottobre 2024) La partita tra Pescara e Milan Futuro valida per la nona giornata del Girone B di Serie C 2024/2025 è stata rinviata. Il match avrebbe dovuto tenersi sabato 12 ottobre e non si conosce ancora la data in cui le due squadre scenderanno in campo per sfidarsi. Il rinvio è stato richiesto dai rossoneri che, avendo più di tre giocatori convocati dalle Nazionali, hanno potuto ottenere lo slittamento. Serie C: partita tra Pescara e Milan Futuro rinviata SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Latravalida per la nona giornata del Girone B diC 2024/2025 è stata. Il match avrebbe dovuto tenersi sabato 12 ottobre e non si conosce ancora la data in cui le due squadre scenderanno in campo per sfidarsi. Il rinvio è stato richiesto dai rossoneri che, avendo più di tre giocatori convocati dalle Nazionali, hanno potuto ottenere lo slittamento.C:traSportFace.

Disordini e botte durante la partita di serie D : il questore emette nove Daspo - Nove Daspo sono stati emessi in questi giorni dal questore di Latina Fausto Vinci per imporre il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a causa di disordini durante una partita di calcio. La gra in questione è quella di serie D, disputata tra Anzio 1924 e Gladiator 1924, giocata lo... (Latinatoday.it)

