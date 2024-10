Scrittura creativa il primo incontro con i giovani in biblioteca comunale di Montalto

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Non poteva che avere una ricca partecipazione ildicon i, che si è svolto venerdì 4 ottobre presso la. Un’iniziativa che rientra nel progetto “Tana libri per tutti”, rivolta ai ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Alice Felci, docente die libraia de Il Bianconiglio, ha guidato ipartecipanti nei primi avvincenti passi dell’ispirazione: ingredienti delle storie, elementi di drammaturgia, stili. “Un’opportunità per i nostri ragazzi di apprendere una modalità diversa di comunicare – commenta l’assessore alla cultura Annamaria Fabi – che permette aidi esprimere il loro mondo interiore e la loro visione a dimostrazione che di argomenti e pensieri profondi e strutturati ne hanno”.