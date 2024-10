Scoperta la statua di Sgorlon, Pirone: "Sede storica della Joppi aperta entro fine anno" (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è finalmente, non si sa per quanto visti i precedenti, pace per la statua di Carlo Sgorlon. Il manufatto, dopo il posizionamento di ieri, è stato scoperto stamattina davanti alla Sede della sezione moderna della civica Joppi. "Mi sembra più riparata e meno dispersiva come posizione rispetto a Udinetoday.it - Scoperta la statua di Sgorlon, Pirone: "Sede storica della Joppi aperta entro fine anno" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è finalmente, non si sa per quanto visti i precedenti, pace per ladi Carlo. Il manufatto, dopo il posizionamento di ieri, è stato scoperto stamattina davanti allasezione modernacivica. "Mi sembra più riparata e meno dispersiva come posizione rispetto a

