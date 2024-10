Sabrina Salerno stupisce dopo l’operazione | Già in palestra? Le risposte ai follower

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Ritorno alla quotidianità”. Cosìriappare sui social. Bellissima come sempre e impegnata a mantenersi in forma in. Dettaglio, quest’ultimo, che ha colpito alcuni dei numerosiin ansia per leil’annuncio dall’ospedale alla vigilia delper un tumore al seno. Operazione per l’asportazione di un nodulo maligno alla quale è stata sottoposta con successo lo scorso 18 settembre. “Già in? Io mi sono operata cinque giorniil tuo intervento, ma ancora ho i punti e dolore”, commenta una donna. Alla quale la showgirl ha risposto: “Io ho fatto solo gambe Comunque anch’io ho un po’ di dolore”. La lotta per tornare a riconquistare la routine quotidiana che la fa stare bene con se stessa ha suscitato la curiosità, magari cercando anche un appiglio per trarne energia a sua volta.