Dayitalianews.com di 8 ott 2024

Regione Lazio ARSIAL MOF e CAR | una sinergia storica per promuovere l’ortofrutta laziale a Fruit Attraction 2024

Regione Lazio, ARSIAL, MOF e CAR: una sinergia storica per promuovere l’ortofrutta laziale a Fruit Attraction 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) La Regione Lazio, attraverso l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), ha inaugurato una collaborazione storica con due delle principali realtà del settore ortofrutticolo della Regione: il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF) e il Centro Agroalimentare Roma (CAR). Questa sinergia debutta ufficialmente alla fiera internazionale Fruit Attraction 2024, che si svolge a Madrid fino al 10 ottobre, segnando un’importante svolta per il comparto agroalimentare del Lazio. Un passo strategico per l’internazionalizzazione del comparto agroalimentare La partecipazione congiunta di ARSIAL, MOF e CAR alla Fruit Attraction rappresenta una tappa cruciale nel percorso di rafforzamento delle produzioni ortofrutticole laziali sui mercati internazionali.
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