Regione Lazio ARSIAL MOF e CAR | una sinergia storica per promuovere l’ortofrutta laziale a Fruit Attraction 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 17 : 15 - FILE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE PROSSIME 12 ORE IN CUI SONO PREVISTE PRECIPITAZIONI E FORTE VENTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA BUFALOTTA E ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 16 : 30 - E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO CADUTI DEGLI ALBERI SULLA PORTUENSE, CHE RESTA CHIUSA DA VIA DI PONTE PISANO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METROMARE DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 15 : 30 - E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, SONO CADUTI DEGLI ALBERI SULLA PORTUENSE, CHE RESTA CHIUSA DA VIA DI PONTE PISANO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI VEDIAMO IL TRAFFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI A TOR CERVARA IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza