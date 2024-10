Ilrestodelcarlino.it - Regal Rexnord a Masi Torello (Ferrara), operai licenziati con una e-mail

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Si scrive delocalizzazione, si legge chiusura. Adalla sera alla mattina la(Tollok), una multinazionale made in Usa, ha inviato una Pec, una lettera per posta certificata, a tutti i 77 dipendenti su cui si leggeva nero su bianco la temuta parola: licenziamento. Nelle stesse ore, i sindacati confederali impegnati nelle trattative con Berco annunciavano per oggi assemblee con i lavoratori e una conferenza stampa per comunicare l’esito delle trattative con l’azienda. All’orizzonte si delinea il rischio per centinaia di posti di lavoro. La storia dell’azienda La società diproduce componenti per le pale eoliche. Un’azienda ad alta tecnologia quindi, in cui da qualche anno – come spiegano i sindacalisti –, soprattutto dopo l’epidemia di Covid le cose non andavano molto bene.