Quando Geoffrey Hinton lasciò Google e iniziò a esprimere dubbi sull’intelligenza artificiale (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Il ricercatore e informatico Geoffrey Hinton è, insieme a John Hopfield, il vincitore nell’edizione 2024 del Premio Nobel per la Fisica, il celebre riconoscimento consegnato annualmente in Svezia dall’Accademia reale delle Scienze. Di origine britanniche ma con passaporto canadese, il 77enne è considerato uno dei padri dell’Intelligenza artificiale nonché uno dei maggiori esperti mondiali dell’apprendimento automatico. Nel 2018, insieme ai ricercatori Yoshua Benjo e Yann LeCun, aveva già ottenuto il Touring Award, uno dei più prestigiosi premi informatici a livello internazionale, per via degli studi sulle reti neutrali e il “deep learning”. Lo scorso anno, tuttavia, lo stesso Hinton suscitò grande scalpore a seguito delle sue dimissioni da Google, azienda del quale era entrato a fare parte nel 2013. Quotidiano.net - Quando Geoffrey Hinton lasciò Google e iniziò a esprimere dubbi sull’intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Il ricercatore e informaticoè, insieme a John Hopfield, il vincitore nell’edizione 2024 del Premio Nobel per la Fisica, il celebre riconoscimento consegnato annualmente in Svezia dall’Accademia reale delle Scienze. Di origine britanniche ma con passaporto canadese, il 77enne è considerato uno dei padri dell’Intelligenzanonché uno dei maggiori esperti mondiali dell’apprendimento automatico. Nel 2018, insieme ai ricercatori Yoshua Benjo e Yann LeCun, aveva già ottenuto il Touring Award, uno dei più prestigiosi premi informatici a livello internazionale, per via degli studi sulle reti neutrali e il “deep learning”. Lo scorso anno, tuttavia, lo stessosuscitò grande scalpore a seguito delle sue dimissioni da, azienda del quale era entrato a fare parte nel 2013.

Geoffrey Hinton - l’allarme nel 2023 del premio Nobel : «Presto l’IA sarà più intelligente di noi» - «Il primo quando ti senti in colpa per ciò che hai fatto. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. I was going to have an MRI scan today but I’ll have to cancel that!” – New physics laureate Geoffrey Hinton speaking at today’s press ... (Lettera43.it)

Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per... (Ilmattino.it)

Premio Nobel per la Fisica a John Hopfiels e Geoffrey Hinton per intelligenza artificiale : “Reti neurali potrebbero sfuggire di mano” - Il Premio Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato allo statunitense John Hopfield e al britannico naturalizzato canadese Geoffrey Hinton, pionieri in materia di intelligenza artificiale grazie ai loro studi sulle reti neurali artificiali e sui computer capaci di imparare in “modo autonomo”. Le ... (Ilgiornaleditalia.it)