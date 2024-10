Prende a calci la madre per avere soldi e cocaina: i soprusi in casa andavano avanti da mesi (Di martedì 8 ottobre 2024) Un 29enne di Verdello (Bergamo) è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Disoccupato e tossicodipendenze, da mesi vessava la madre con botte e insulti: i nonni, per evitare la stessa sorte, si erano trasferiti in Sicilia. Fanpage.it - Prende a calci la madre per avere soldi e cocaina: i soprusi in casa andavano avanti da mesi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un 29enne di Verdello (Bergamo) è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Disoccupato e tossicodipendenze, davessava lacon botte e insulti: i nonni, per evitare la stessa sorte, si erano trasferiti in Sicilia.

“Sono stata in coma quasi due mesi - vedevo questa luce bianca e non volevo andarmene. La voce di mia madre mi ha fatta tornare” : Dora Moroni a Verissimo - Veniva a casa un’insegnante ogni giorno per insegnarmi le parole”. Ospite a “Verissimo” la cantante e soubrette Dora Moroni ha ripercorso con Silvia Toffanin i terribili attimi e le conseguenze dell’incidente grave che l’ha vista coinvolta nel 1978. Fino ad una seconda rinascita. Un’esperienza ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ieri in Campania : bimba di 2 mesi muore soffocata - la madre era ai domiciliari - Gli abusi sarebbero avvenuti nel settembre 2008 e nell’aprile 2009, quando i due minori, all’epoca di 13 e 14 anni, furono vittime di molestie sessuali da parte del parroco. Tempo di lettura: 3 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 2 ottobre 2024. Tra i sistemi informatici ... (Anteprima24.it)

Bimba di 2 mesi morta soffocata a Lioni - disposta autopsia : era in casa con la madre - ai domiciliari per droga - Una bimba di 2 mesi è morta soffocata a Lioni in provincia di Avellino. In casa c'era la madre, ai domiciliari per droga: indagano i carabinieri. (Notizie.virgilio.it)