Premio Prezzolini a Maurizio Serra, Paolo Pagliai e Carlo Messina (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ritorna, dopo 20 anni, il Premio Prezzolini a Firenze con una cerimonia di consegna che si è tenuta oggi nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con la Fondazione Cr Firenze e Intesa SanPaolo. A ricevere il Premio di questa edizione

Torna dopo 20 anni il premio Prezzolini - A ricevere il premio di questa edizione 2024 saranno l’ambasciatore e storico Maurizio Serra, membro dell’Académie française e Paolo Pagliai, artigiano argentiere fiorentino. Doveva invece rimanere a Firenze, la città di cui Prezzolini era figlio per carattere e per cultura e quindi profugo, come è ... (Lanazione.it)

Premio Prezzolini. Serra - Pagliai e Messina i nomi della rinascita - Il risultato di questi momenti di affetto e di confidenza dell’anziano scrittore, studioso, animatore e protagonista di tante battaglie culturali non poteva andare disperso. Dopo vent’anni torna il Premio Prezzolini, con una cerimonia nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, martedì ... (Lanazione.it)